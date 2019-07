Beschonken bestuurster gaat met wagen overkop langs Aartrijksesteenweg Siebe De Voogt

19 juli 2019

08u45 1 Jabbeke In de Aartrijksesteenweg in Zerkegem is een 29-jarige vrouw uit Ichtegem donderdagnacht met haar wagen over kop gegaan. Ze legde een positieve ademtest af.

De Ichtegemse reed omstreeks 0.30 uur in de richting van Torhout, toen ze ter hoogte van het kruispunt met de Beukendreef de controle over haar stuur verloor. Ze raakte van de weg af en kwam terecht in een nabijgelegen aardappelveld. Door de klap ging haar wagen overkop om uiteindelijk op z’n dak tot stilstand te komen. De bestuurster werd door passanten uit de wagen bevrijd. Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge en legde daar een positieve ademtest af. De wagen van de vrouw werd getakeld.