Bekende elektrozaak Gereels stopt in juli met fysieke winkel in Jabbeke Mathias Mariën

24 mei 2020

19u17 0 Jabbeke Gereels Electro langs de Constant Permekelaan in Jabbeke sluit na 23 jaar de deuren. De uitbaters zullen wel nog beschikbaar zijn voor herstellingen, leveringen en aankopen. Alleen zal dat vanaf juli niet meer via de fysieke winkel zijn.

“23 jaar lang hebben wij met passie onze zaak uitgebaat. We zijn onze klanten dankbaar voor het jarenlange vertrouwen. Na zoveel jaren hebben we ervoor gekozen om een andere aanpak te hanteren”, laten de zaakvoerders weten.

Tot eind juni organiseren ze een stockverkoop. “Dit wil niet zeggen dat we jullie in de steek laten”, klinkt het. “Voor al uw herstellingen, leveringen en aankopen kunt u nog altijd terecht op het nummer 050/81.36.68 of via e-mail info@gereels.be en de website www.gereels-electro.be.”