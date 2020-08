Begraafplaats Aartrijksesteenweg enkele dagen niet toegankelijk Siebe De Voogt

20 augustus 2020

10u49 0 Jabbeke De begraafplaats langs de Aartrijksesteenweg in Jabbeke zal enkele dagen grotendeels niet toegankelijk zijn door werken. Dat meldt de gemeente.

De werken kaderen in de vernieuwing en uitbreiding van de begraafplaats en zijn donderdag van start gegaan. De voorziene einddatum is 25 augustus. “Om de werken in alle sereniteit te kunnen uitvoeren, zal de begraafplaats tot dan gesloten zijn voor het publiek van 8 tot 16.30 uur”, stelt de gemeente.