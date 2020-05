Bedrijf uit Varsenare geeft tien gezinnen één jaar lang extra winkelbudget, maar daar staat wel iets tegenover Siebe De Voogt

11 mei 2020

15u55 9 Jabbeke Het bedrijf Mijnautomoetweg.be uit Varsenare wil tien gezinnen uit de regio financieel een duwtje in de rug geven om de coronacrisis door te komen. Ze krijgen een jaar lang elke maand 50 euro om te spenderen in een Spegelaere-supermarkt. Daar staat wel iets tegenover...

Mijnautomoetweg.be is een online platform voor auto-aankoop. Omdat bij elke deal persoonlijk contact met de verkopers nodig is, ligt ook de onderneming uit Varsenare tijdens de huidige coronaperiode stil. De zaakvoerders bleven echter niet bij de pakken zitten en zetten een actie op poten om toch hun steentje bij te dragen in de crisis. “We beseften dat heel wat gezinnen ook financieel getroffen werden en van daaruit groeide het idee om enkele families te ondersteunen door hun maandbudget op te trekken”, vertelt zaakvoerder Géo Steenbergen.

Concreet gaat Mijnautomoetweg.be tien gezinnen selecteren uit de regio Jabbeke, Eernegem, Oostende en Oudenburg. “Er zijn weinig tot geen selectiecriteria, al zullen we proberen gezinnen uit te kiezen die dit extra budget goed kunnen gebruiken”, stelt Géo. “Zij zullen op onze kosten één jaar lang maandelijks 50 euro mogen spenderen in de Spegelaere-supermarkten. Daarmee steunen we ook het lokaal ondernemerschap.”

Aan de geste van het Varsenaars bedrijf hangt wel een belangrijke voorwaarde vast. Als wederdienst vraagt Mijnautomoetweg.be aan de gezinnen om hun auto te beletteren met hun bedrijfslogo. “Op die manier krijgt ons bedrijf ook wat extra visibiliteit en is het economische cirkeltje rond.” De advertentie voor de campagne loopt vanaf 13 mei op social media. Inschrijven kan door een privébericht te sturen naar de accounts van Mijnautomoetweg.be.