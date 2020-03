Basisschool De Wassenaard overhandigt cheque aan dienst Oncologie van AZ Sint-Jan Bart Huysentruyt

04 maart 2020

18u27 0 Jabbeke Juf Monique uit het eerste leerjaar van basisschool De Wassenaard uit Varsenare schonk woensdag 2.626 euro aan de oncologische centra van AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas.

Het gaat om de opbrengst van de kerstrozenverkoop tijdens de Warmste Week. Met dit mooi gebaar wilden ze de collega’s en heel veel anderen die de strijd aangaan tegen kanker een hart onder de riem steken. “We wilden geld inzamelen voor onze twee collega’s die momenteel kampen met borstkanker”, zegt Ingrid Standaert van De Wassenaard. “Ook in het verleden vochten collega’s tegen deze ziekte. We vormden een groepje ‘Tope tegoare’ en verkochten in december kerstrozen op school. Het werd een groot succes.”

De cheque werd overhandigd op de dienst Oncologie van het AZ Sint-Jan. “Met het AZ Sint-Jan kopen we geluksbrengers voor onze patiënten en ook ‘kankerpoppen’ voor de kinderen of kleinkinderen van patiënten om hun gevoelens te uiten”, vult AZ Sint-Jan-voorzitter Pablo Annys (sp.a) nog aan.