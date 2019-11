Bart Demuynck (61) wordt nieuwe priester in Jabbeke Siebe De Voogt

29 november 2019

13u07 1 Jabbeke De 61-jarige Bart Demuynck wordt de nieuwe priester van de federatie Jabbeke. Hij komt over van Langemark-Poelkapelle en volgt Luc Frenay op.

Luc Frenay nam afgelopen zomer eervol ontslag als priester in Jabbeke. Hij was er pas enkele maanden aan de slag en werd meteen benoemd tot meewerkend priester in het decanaat Diksmuide-Veurne. Intussen is zijn opvolger bekend. De 61-jarige Bart Demuynck wordt vanaf 15 maart 2020 de nieuwe priester van de federatie Jabbeke. Hij neemt op 31 december ontslag als pastoor van de federatie Langemark-Poelkapelle Sint-Paulus.