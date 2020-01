Bakkerij Laurens is Jabbeekse ambassadeur van “Ik koop lokaal” Siebe De Voogt

24 januari 2020

15u31 0 Jabbeke 47 West-Vlaamse ondernemers werden door Ondernemerscentra West gekozen uit 300 kandidaten als ambassadeur van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Voor Jabbeke kwam Bakkerij Laurens, uit deelgemeente Varsenare, als winnaar uit de bus.

Het was de tweede keer dat OC West, een organisatie die ondernemerschap stimuleert, de verkiezing organiseerde. Het wil daarmee het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Via www.ikkooplokaal.be probeerden meer dan 300 handelaars zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Ruim 18.000 mensen deden dat en de 47 met de meeste voorkeurstemmen achter hun namen kregen de titel.

Bakkerij Laurens uit de Oude Dorpsweg in Varsenare mag zich de Jabbeekse ambassadeur noemen. “Wij maken eerst en vooral het verschil op ambachtelijk vlak”, zeggen zaakvoerders Laurens en Melissa. “Eén en al geven wij onze passie, liefde en ambacht mee in onze producten. We proberen een zeer familiale zaak te zijn tegenover onze klanten en hebben met hen een zeer persoonlijke band. Ons doel is om ook jonge mensen tot bij de lokale handelaar te krijgen.”