Autozwendelaars krijgen tot 18 maanden cel na diefstal bij garage Phlips in Jabbeke Siebe De Voogt

06 april 2020

14u31 0 Jabbeke Zes Polen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen tot 18 maanden gekregen voor internationale autozwendel. Het gerecht kwam hen zes jaar geleden op het spoor na de diefstal van twee Volkswagens bij garage Phlips in Jabbeke. Een zevende beklaagde werd vrijgesproken.

De politie kreeg op 8 januari 2014 een aangifte van diefstal binnen bij garage Phlips in Jabbeke. Twee wagens, een Volkswagen Crafter en Volkswagen Transporter, bleken van hun terrein te zijn gestolen. “Via de GPS-tracker van de eerste wagen ontdekten we dat het voertuig rond 3.30 uur in beweging was gekomen”, stelde de procureur. “Eén uur later stond het stil in Aalst, waarna het rond 7.40 uur opnieuw vertrok.” De politie kon de Volkswagen Crafter uiteindelijk klemrijden in Luik. Het voertuig had al een Duitse nummerplaat gekregen, wat bij het gerecht meteen het vermoeden deed rijzen dat ze te maken hadden met internationale autozwendel. De bestuurder, de Pool Piotr R., verklaarde dat hij de wagen naar Polen moest rijden voor 180 euro. De man kreeg voor zijn aandeel maandagmorgen 1 jaar cel.

Vrijspraak

Tijdens het verdere onderzoek konden de speurders zeven verdachten in beeld brengen: allemaal afkomstig uit Polen. Spilfiguur bleek de 43-jarige Marcin B. te zijn. Hij stond in Zweden, Duitsland en Zwitserland al gekend voor gelijkaardige feiten en kreeg met 18 maanden cel de zwaarste straf. Samen met de zes anderen kwam hij volgens het parket in aanmerking voor nog drie andere autodiefstallen begin 2014 in Namen, Asse en op de parking van de luchthaven van Zaventem.

Slechts één van de Poolse verdachten kwam ook effectief opdagen voor zijn proces. De 47-jarige Adam B. vroeg met succes de vrijspraak. “Op de dagen van de diefstallen was hij aan het werk in Duitsland”, pleitte zijn advocaat Maxime Van Winkel. “Mijn cliënt kon onmogelijk op tijd in België zijn om de feiten te plegen.” Op basis van de loonfiches van B., de onduidelijke camerabeelden in het dossier en het ontbreken van concrete bewijselementen volgde de rechter de stelling van de verdediging.