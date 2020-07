Asfalteringswerken op N367 Gistelsesteenweg duren een week Bart Huysentruyt

29 juli 2020

14u37 0 Jabbeke Vanaf maandag 17 augustus starten asfalteringswerken op de N367 Gistelsteenweg in Jabbeke. De werken zullen een week in beslag nemen.

De toplaag van de N367 Gistelsteenweg is versleten en wordt afgefreesd en vernieuwd in asfalt. Plaatselijk wordt ook de onderlaag vernieuwd. De werken worden uitgevoerd op twee locaties op de N367: tussen de brug van de E40 en de Kerkeweg en tussen de Kerkeweg en de rotonde van de op- en afrit Jabbeke 6b. In een eerste fase wordt er gewerkt in de rijrichting Jabbeke, in een tweede fase in de rijrichting Brugge. Op de N367 Gistelsteenweg blijft verkeer in één richting mogelijk, namelijk vanuit Brugge richting Jabbeke.

Verkeer vanuit Jabbeke met bestemming Brugge moet omrijden via de Isenbaertstraat, Eernegemweg, Bosweg, Doornstraat en Beisbroekdreef. Om de veiligheid te garanderen zal er in deze straten tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd worden. Enkel in de Eernegemweg blijft verkeer in beide richtingen toegestaan. Een andere optie voor verkeer komende van Jabbeke met bestemming Brugge is via de E40 en via afrit Loppem.

Fietsers moeten in beide richtingen rijden via de fiets- en voetgangersbrug over de E40 aan de Kasteeldreef: Halfweghuisstraat, Kasteeldreef, Oudenburgweg, Nieuwenhovedreef. Ter hoogte van het rondpunt van de op- en afrit Jabbeke 6b worden fietsers naar de overzijde van de Gistelsteenweg gestuurd. Het fietspad aan de noordzijde van de Gistelsteenweg wordt dus een dubbelrichtingsfietspad tussen de rotonde en de Halfweghuisstraat.

