Alain (47) en Mira (46) openen hun eigen café Alainprovist, mét knipoog naar Marie-Jeanne Siebe De Voogt

17 juli 2019

17u28 0 Jabbeke Na het sluiten van ’t Klein Risico gaat donderdag op de hoek van de Isenbaertstraat en Eernegemweg in Snellegem opnieuw een café open. Alain Vanloven (47) en Mira Becu (46) willen van “Alainprovist” een gezellige bruine kroeg maken, maar bieden hun klanten ook snacks aan. In een verborgen hoek krijgt Marie-Jeanne van het legendarische café De Tijger haar eigen plekje.

Alain Vanloven (47) en Mira Becu (46) kochten het gekende café ’t Klein Risico eind december vorig jaar aan. In een half jaar tijd staken ze de zaak in een nieuw kleedje. “We hebben het volledige gebouw van boven tot onder gestript”, vertelt Alain. “Het was een gans werkje, maar we zijn blij met het resultaat. Het café is gemoderniseerd, maar hier en daar hebben we wel nog zaken uit het verleden behouden. Zo gaven we de balken in het plafond een naturel kleurtje, staat de kachel er nog steeds en gaven we de voute ook een nieuw elan.”

Marie-Jeanne

Alainproviste zit vol verborgen hoekjes en accessoires. Zo hangt boven de vernieuwde voute een drumstel, waarin lampen verwerkt zitten. De echte Jabbekenaars zullen wellicht even vertoeven in de hoek links achteraan het café. Daar duikt plots Marie-Jeanne op: de voormalige uitbaatster van het legendarische café De Tijger. “Mira kwam vaak bij Marie-Jeanne over de vloer”, zegt Alain. “Het leek ons leuk om haar in onze zaak te verwerken. Niet enkel de foto op de muur verwijst trouwens naar Marie-Jeanne. In de hoek van ons café staan stoelen die ook in De Tijger gebruikt werden. We stelden de vraag aan Marie-Jeanne en zij was meteen akkoord.”

Snacks

In tegenstelling tot ’t Klein Risico vroeger beschikt Alainprovist nu ook over een terras. De vroegere bistro op de eerste verdieping verbouwden Alain en Mira tot hun eigen studio. Ze verhuizen binnenkort van Varsenare naar Snellegem. “Oorspronkelijk ben ik uit Knokke afkomstig”, glimlacht Alain. “Ik werkte bijna twintig jaar lang in het gekende café Dino’s, maar koesterde altijd de droom om mijn eigen café te beginnen. Toen ’t Klein Risico verkocht werd, hebben we geen moment getwijfeld.”

Alain en Mira serveren hun klanten een tachtigtal bieren, maar bieden ook verschillende snacks aan. “We hebben een beperkte kaart met gerechten als spaghetti bolognese, croque monsieur of een ouderwetse boerenstuute. Daarnaast staan ook verschillende tapasplanken op de kaart: gericht op de Vlaamse bourgondiër. Daar willen we echt ons werk van maken. We namen een meisje aan om ons te helpen in de keuken. Ook mijn stiefzoon Léon (20) zal mee in de zaak staan.” Alainprovist opent donderdag de deuren. Alain en Mira verwelkomen hun klanten met een hapje en een drankje. Het café zal van donderdag tot en met zaterdag wekelijks open zijn vanaf 15 uur. Op zondag opent de zaak al om 10 uur de deuren.