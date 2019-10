Adviesraad voor toegankelijkheid wil mensen op wekelijkse markt laten kennismaken met rolstoel Siebe De Voogt

07 oktober 2019

15u14 0 Jabbeke De Adviesraad voor toegankelijkheid in Jabbeke wil de inwoners op vrijdag 18 oktober laten ervaren wat het is om zich te verplaatsen met een rolstoel. Tijdens de wekelijkse markt kunnen geïnteresseerden een speciaal uitgetekend parcours afleggen.

Het doel van het evenement is de inwoners te sensibiliseren en aandacht te vragen voor rolstoelgebruikers. “Kleine dingen maken voor ons een groot verschil”, vertelt Lien Roose. “We willen kinderen en volwassenen duidelijk maken wat zij kunnen doen om de voetpaden en andere wegen toegankelijker te maken. Een fiets die in de weg staat is voor ons bijvoorbeeld al een grote hindernis. Door de mensen zélf in een rolstoel te laten plaatsnemen en een parcours af te laten leggen, kunnen we hen die inzichten bijbrengen. De mensen zullen ook met al hun vragen bij ons terecht kunnen.” Het parcours van de Adviesraad voor toegankelijkheid wordt op 18 oktober tussen 9 en 12 uur opengesteld in het eerste deel van de Dorpsstraat.