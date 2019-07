Acht weken oude katjes in juten zak gedumpt voor Kittenhuis: “Bijna dagelijkse kost” Siebe De Voogt

03 juli 2019

16u56 22 Jabbeke In een juten zak die was vastgebonden met stro. Zo werden twee katjes van amper acht weken oud maandag gedumpt voor het Kittenhuis in Jabbeke. Onlangs werden zelfs drie kittens in een toegeplakte doos in de tuin van het asiel gegooid. “Dergelijke verhalen zijn hier jammer genoeg bijna dagelijkse kost”, zucht zaakvoerster Raisa Verstegen.

Vier jaar houdt de 26-jarige Raisa Verstegen nu het Kittenhuis in Jabbeke open. De jonge vrouw kijkt van niets meer raar op. Minstens een keer per week treft ze gedumpte katjes aan voor haar asiel in de Isenbaertstraat. “Zelfs bij ons thuis op de boerderij laten de mensen zelfs al kittens achter”, zucht ze. Maandagmorgen was het opnieuw prijs, toen Raisa bij haar zaak arriveerde. Voor de deur lag een juten zak, waarin twee jonge katjes zaten. De zak was toegebonden met stro. “De kittens hadden gelukkig voldoende adem en bleken in goede gezondheid”, vertelt Raisa. “Ze waren amper acht weken oud. Mijn vriend is dierenarts en heeft de katjes aan een check up onderworpen. Nadien werden ze in een opvanggezin ondergebracht tot ze oud genoeg zijn om definitief geadopteerd te worden.”

Geen alleenstaand geval

Spijtig genoeg is het verhaal van de twee gedumpte katjes geen alleenstaand geval. “Tijdens één van de bijzonder warme dagen vorige week werd een doos bij ons over het poortje gegooid in de tuin. De doos was dicht gekleefd met zwarte tape. Aan de binnenkant was er amper voldoende zuurstof.” In de doos trof Raisa drie zwarte kittens aan. “Die beestjes waren amper vier weken oud, maar zullen het gelukkig ook halen. We schrikken hier nergens meer van. Dergelijke verhalen zijn bijna dagelijkse kost geworden. De mensen hebben tegenwoordig geen gêne meer. Kort nadat die doos gedumpt werd, kwam een vrouw bij ons aankloppen. Ze had een kitten bij die bijzonder goed leek op de achtergelaten katjes in de doos. Na lang aandringen gaf die dame toe dat zij die over het poortje had gegooid.”

Persoonlijk afgeven

Het Kittenhuis wil de mensen vragen om niet langer zomaar katjes in het wilde weg te dumpen. “We zouden veel liever hebben dat de kittens bij ons persoonlijk worden afgegeven. Dat gebeurt momenteel nog veel te weinig. En als het al gebeurt, halen mensen de domste excuses boven. Gelukkig zijn er ook die eerlijk zijn en toegeven dat ze het geld niet hebben om een nest katjes in huis te nemen. Op voorwaarde dat ze de moeder laten steriliseren, zijn we in dergelijke gevallen bereid om een thuis te zoeken voor de beestjes.” De twee kittens die maandag werden gedumpt, zijn binnen vier weken oud genoeg om geadopteerd te worden. Het donkergrijze katje werd al gereserveerd. Het tweede rosse katje is nog beschikbaar. Meer info op de Facebookpagina van het Kittenhuis of via de website www.kittenhuis.be.