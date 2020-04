86 voetballers namen deel aan online FIFA 20-toernooi van KSV Jabbeke, KFC Varsenare en VKSO Zerkegem Siebe De Voogt

14 april 2020

09u08 0 Jabbeke Tijdens het paasweekend namen 86 voetballers van KFC Jabbeke, KFC Varsenare en VKSO Zerkegem deel aan een groot online FIFA 20-toernooi. Stan De Ly kroonde zich na een spannende eindstrijd uiteindelijk tot kampioen.

KFC Jabbeke riep enkele weken geleden een online FIFA 20-toernooi in het leven om de teamgeest onder de voetballers niet te laten verwateren. Met 40 deelnemers werd het evenement een groot succes. Tijdens het paasweekend besloot de voetbalploeg de handen in elkaar te slaan met de buren uit Varsenare en Zerkegem. Mét succes, want liefst 86 voetballers van de drie clubs schreven zich in.

Stan De Ly, speler bij de U15 van KSV Jabbeke, werd in het eerste toernooi derde. Ditmaal kaapte hij de hoofdprijs weg door in de finale Xander Dekeyser van de U17 te verslaan met 3-2. Mauro Feys van de U15 van KSV Jabbeke bezette de derde plaats. Hij klopte in de kleine finale KSVJ-belofte Baptist Despiegelaere. De eerste niet-speler van KSV Jabbeke werd Milan Callens op de vijfde plaats. HIj speelt bij de U14 van KFC Varsenare.