40 voetballers van KSV Jabbeke namen het tegen elkaar op in FIFA 20-toernooi Siebe De Voogt

30 maart 2020

09u31 0 Jabbeke Om de teamgeest overeind te houden tijdens de coronacrisis organiseerde KSV Jabbeke afgelopen weekend een online Fifa 20-toernooi voor haar leden. Liefst 40 voetballers namen het vanop afstand tegen elkaar op in de strijd om een exemplaar van FIFA 21.

De deelnemers aan het online toernooi waren van alle leeftijden: van jonge voetballertjes van de U10 tot de oudere spelers van de A-ploeg. De kleine en grote finale werden gestreamd via YouTube en live gevolgd door zo’n 75 KSVJ-leden. Uiteindelijk was het beloftespeler Bram Dekeyser die de hoofdprijs wegkaapte door Ryan Gulpen van de U21 in de finale te verslaan. Dekeyser krijgt een exemplaar van FIFA 21 op het moment dat het spel uitkomt. Zijn tegenstrever wordt beloond met een waardebon van 30 euro van Montreal Sport.

In de kleine finale om de derde plaats haalde Stan De Ly van de U15B het van belofte Mathias Van Loo. Hij mag voor 15 euro gaan shoppen bij Montreal Sport. Wie de finalewedstrijden wil herbekijken, kan terecht op de Facebookpagina van KSV Jabbeke.