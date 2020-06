320 euro boete voor bestuurders die over grasberm van E40 rijden na ongeval Mathias Mariën

02 juni 2020

19u08 0 Jabbeke Vijf beklaagden zijn dinsdagochtend veroordeeld tot een boete van 320 euro, omdat ze over de grasberm langs de E40 in Jabbeke reden.

Het vijftal deed dat op 24 mei vorig jaar toen er een ongeval was gebeurd. Daardoor was de snelweg er versperd en besloten heel wat bestuurders om op de grasberm te rijden en zo via de laterale weg bij het tankstation te komen. De politie zag dat gebeuren en kon een vijftal bestuurders identificeren. Die verschenen nu voor de politierechtbank en kregen een boete.