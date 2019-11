30 maanden cel en fikse boete voor drugskoerier met “supermarkt aan drugs” bij hem thuis Siebe De Voogt

14 november 2019

14u41 0 Jabbeke Een 44-jarige Jabbekenaar heeft 30 maanden cel en 12.000 euro boete gekregen, omdat hij als drugskoerier werkte. M.L. crashte kort voor de zomer na een wilde achtervolging in Roksem. Bij hem thuis werden een massa drugs aangetroffen. “Het was precies een supermarkt”, sneerde de rechter.

Liefst 850 XTC-pillen, bijna 2 kilo speed en 57 gram heroïne werden op 25 juni bij M.L. (44) in Jabbeke aangetroffen. De Jabbekenaar was geen onbekende voor het gerecht. Op 26 april vorig jaar kreeg hij nog een voorwaardelijke celstraf van 37 maanden voor vier ritten die hij uitvoerde in opdracht van een drugsbende tussen Nederland en Roeselare. In zijn wagen zaten telkens een halve kilo tot een kilo drugs.

Crash tegen gevel

M.L. kwam de dag van het vonnis nog vrij uit de gevangenis, maar begon volgens het parket vrijwel meteen terug als koerier te werken. Op 25 juni dit jaar wilden speurders M.L. klemrijden in de Dorpsstraat in Jabbeke, maar de man kon ontkomen. Hij scheurde weg met zijn zwarte Audi, met zijn Bulgaarse vriendin op de passagierszetel. Enkele kilometers verder crashte de man langs de Brugsesteenweg in Roksem tegen de gevel van een woning. De rechter trok grote ogen bij het lezen van het dossier. “Dat was een ganse supermarkt met drugs bij jou thuis, hé?”, sneerde hij richting de beklaagde. Diens advocaat Franky Baert vroeg de rechtbank om een voorwaardelijke straf.

De raadsman legde uit dat zijn cliënt compleet ontspoorde na de echtscheiding met zijn vrouw in 2016. “Hij heeft mensen uit het milieu leren kennen en begon met drugs uit geldgewin”, pleitte meester Baert. “Na zijn veroordeling vorig jaar kreeg hij van z’n werkgever een tweede kans. Hij stapte uit het milieu en alles ging goed, tot begin dit jaar. In het vorige dossier werden drugs in beslag genomen. In z’n brievenbus zat plots een briefje van z’n toenmalige opdrachtgevers die eisten dat hij 15.000 euro aan hen zou terugbetalen. In plaats van de politie te bellen stemde hij toe om opnieuw drugs van Nederland naar Roeselare te voeren. De drugs in z’n brievenbus moest hij de dag na de huiszoeking leveren. Nooit heeft hij echter op grote schaal verkocht. Wegvluchten van de politie deed hij puur uit paniek.”