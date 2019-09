3,7 promille in bloed, maar geen tekenen van dronkenschap: “U drinkt wellicht elke dag een bak” Mathias Mariën

24 september 2019

14u50 0 Jabbeke Een 22-jarige man uit Jabbeke deed dinsdagochtend de wenkbrauwen fronsen in de Brugse politierechtbank. De twintiger veroorzaakte eind vorig jaar met 3,7 promille alcohol in zijn bloed een ongeval ... maar toonde bij aankomst van de politie geen tekenen van dronkenschap. “Bijna niet te geloven. Als uw advocaat zoveel promille in haar bloed heeft, ligt ze wellicht in coma”, sprak de politierechter.

De twintiger was op 2 december vorig jaar op de terugweg van De Platse in Sint-Andries, toen hij langs de Gistelsteenweg de controle over het stuur verloor en tegen een geparkeerde wagen reed. Een uitleg voor zijn manoeuvre kon de man niet geven. Bij aankomst van de politie deed de patrouille hem blazen. Het resultaat: 3,7 promille. Een verrassing voor de agenten, aangezien de chauffeur uiterlijk geen tekenen van dronkenschap toonde. De Brugse politierechter Peter Vandamme schrok evenzeer en zocht een verklaring. “Ik moet het haast niet vragen. Maar u drinkt wellicht elke dag een bak.” De 22-jarige werd in 2017 al eerder veroordeeld voor dronken rijden en vluchtmisdrijf. Toen zijn advocaat om een werkstraf vroeg “omdat zijn rijbewijs heel belangrijk is voor zijn werk”, maakte de politierechter zich kwaad en richtte hij zich tot de beklaagde. “Dus het zou mijn fout zijn als u uw werk kwijt speelt? Ik heb genoeg van die houding. U hoeft mij geen schuldgevoel aan te praten. Als u uw werk kwijt raakt, dan is dat enkel en alleen uw eigen schuld. Denkt u nooit aan ouders die hun kind verloren door dronken bestuurders zoals u? Ik anders wel”, klonk het streng. Hij legde de man uiteindelijk een geldboete op van 3.200 euro, drie maanden rijverbod en een alcoholslot voor drie jaar. Als hij ooit nog met de wagen wil rijden, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven en zal hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.