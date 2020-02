2-jarig meisje lichtgewond bij ongeval op kruispunt Gistelsteenweg en Aartrijksesteenweg Siebe De Voogt

10 februari 2020

16u26 0 Jabbeke In Jabbeke is zondagavond een 2-jarig meisje uit Oostende lichtgewond geraakt bij een ongeval tussen twee wagens op het kruispunt van de Gistelsteenweg en Aartrijksesteenweg. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het kind zat in de wagen van een 25-jarige bestuurster uit Oostende. Op het kruispunt kwam het tot een botsing met de auto van een 51-jarige Jabbekenaar. De man raakte niet gewond, maar de Oostendse bestuurster en het kind in haar wagen liepen wél lichte verwondingen op. Ze werden beiden voor verzorging overgebracht naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende. Beide wagens moesten na het ongeval getakeld worden.