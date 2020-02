1,74 procent van bestuurders testte positief tijdens winter BOB-campagne van politiezone Kouter Siebe De Voogt

17 februari 2020

15u48 0 Jabbeke De politiezone Kouter (Jabbeke, Gistel, Oudenburg, Torhout en Ichtegem) heeft de resultaten bekend gemaakt van hun winter BOB-campagne. In totaal had 1,74 procent van de gecontroleerde bestuurders een glas teveel op: iets minder dan het West-Vlaams gemiddelde.

De lokale politie Kouter voerde de voorbije wintermaanden 6.970 ademtesten uit. In totaal bleken 121 bestuurders, of 1,74 procent, onder invloed van alcohol te rijden. De zone Kouter doet daarmee iets beter dan het gemiddelde in West-Vlaanderen, dat op 1,93 procent ligt. Van de betrapte bestuurders hadden er 52 net iets teveel gedronken. Hun ademtest gaf het resultaat “alarm” weer. Bij 69 chauffeurs lag het resultaat nog iets hoger, wat een zuiver positieve test opleverde. “Rijden onder invloed blijft helaas een probleem en is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen”, meldt de politie. “De zone Kouter blijft dan ook het ganse jaar door de nodige alcoholcontroles uitvoeren.”