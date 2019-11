“Trek buslijn 15 door tot aan nieuwe woonwijk Varsenare-Noord” Bart Huysentruyt

17 november 2019

08u28 0 Jabbeke Groen-raadsleden Peter-Jan Hallemeersch uit Jabbeke) en Janos Braem uit Brugge stellen voor om buslijn 15 door te trekken naar de nieuwe woonwijk van Varsenare-Noord.

Ze hielden daar zaterdag een symbolische actie voor. “Door het doortrekken van deze buslijn worden twee vliegen in een klap geslagen”, zeggen ze. “De nieuwe woonwijk van Varsenare-Noord met 400 woningen krijgt zo een snelle busverbinding met Brugge met een 20 minuten frequentie. Bovendien krijgt de wijk Messem/Grote Moerstraat/Hogeweg in Sint-Andries op die manier een vaste busverbinding, in plaats van een belbus. Ook de bediening van het rust- en verzorgingstehuis Avondrust in Varsenare wordt dan in deze nieuwe lijn opgenomen.” De achterliggende gedacht van de raadsleden van Groen is dat de nieuwe inwoners zo makkelijker het openbaar vervoer zullen gebruiken. “Openbaar vervoer en de fiets moeten absoluut gepromoot worden om deze nieuwe woonwijk duurzaam te ontsluiten. De Lijn zit momenteel samen met bestuurders van de hele Brugse vervoersregio, dus het is het moment om voorstellen te doen.”