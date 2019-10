Ja, ja de Fabeltjeskrant is terug tijdens de Week van het Bos GUS

10 oktober 2019

14u38 8 Zondag start de Week van het Bos met educatieve pakketten voor scholen en talrijke speurtochten in de regio voor gezinnen. Leuk is de lancering van de Fabeltjeskrant.

“Voor de kleuters hebben we een leuk pakket ontworpen samen met de Fabeltjeskrant”, zegt coördinator Lieven Lanszweert. “Tijdens de Week van het Bos, maar eigenlijk het hele jaar, willen we de kinderen buiten laten ravotten. In de Fabeltjeskrant geven we talrijke tips en inspiratie voor een leuke tijd in het bos. Je kan die downloaden op de website weekvanhetbos.be. Naast pakketten voor de scholen richten we ons op gezinnen. Zo bundelden we een pak inspirerende speelzones. Zoals het arboretum in Koekelare, de Duinbossen in De Haan en de Oosthoekduinen in De Panne. Tot slot hebben we verspreid over West-Vlaanderen meer dan twintig activiteiten op de kalender. Dat gaat van wandelingen tot speurtochten. Nu zondag om 14 uur start een wandeling aan het stadsrandbos in Oostende maar ook bij het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne. Speurtochten zijn er onder meer in het Eversambos in Stavele, het Vrijbos in Houthulst en De Blankaart in Woumen. Een volledig overzicht krijg je op www.weekvanhetbos.be.