“Ja, ik heb trouw gezworen aan de wet, maar de regels zijn absurd”: Krijgt de ‘Luikse rebellie’ weerklank in Vlaanderen en gaan er ook bij ons sowieso terrasjes open op 1 mei?

Begijnendijk Brand legt woning in de as, bewoner en kat springen uit raam van eerste verdiep : “Het ging gewoon zo snel, we hadden geen andere keuze”

19:12 Pas bij daglicht is het goed zichtbaar welke schade het inferno aanrichtte. Aan de voorzijde van het huis lijkt dat enkel de rechterzijde is verloren. Maar niets is minder waar : de hele woning is zowat vernield. Een wonder dat hier geen slachtoffers vielen. Dat beseft de jongeman die op de kleren die hij aan heeft na, niets meer heeft maar al te goed.