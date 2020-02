Exclusief voor abonnees Zware brand in schoenfabriek is vandaag 50 jaar geleden: “Het is een mirakel dat er die dag geen doden vielen” Vier brandweermannen blikken terug op 26 februari 1970 Valentijn Dumoulein

26 februari 2020

05u00 0 Izegem Arbeiders merkten op 26 februari 1970 rond 9.30 uur ’s ochtends rookontwikkeling op in het atelier van de fabriek. Minuten later weerklonk de sirene vanuit de toren van de brandweerkazerne in de Ommegangstraat, waarna korpsen uit vier gemeentes zich in allerijl naar de Papestraat repten. Onder hen ook Tillo Werbrouck (80), Jacques Varrewaere (73), Roger Eeckhout (75) en Gerard Raedt (80). “De beelden van die vlammen staan na vijftig jaar nog op ons netvlies gebrand.”

“Ik was als één van de eersten ter plaatse”, herinnert Gerard zich. “We waren allemaal brandweerman op vrijwillige basis en in het dagelijkse leven werkte ik vlakbij, in meubelfabriek Clarysse. Al een geluk dat het voor de vroege ploeg net schafttijd was. Daardoor lagen de machines niet aan en hoorde mijn overste de sirenes. Hij verwittigde mij en toen ik buiten kwam, kon ik al enorme rookpluimen uit het gebouw zien komen.” Ettelijke minuten later kwamen zijn collega’s met pompwagens ter plaatse. “De brand was ontstaan in het atelier. De rook was over de hele lengte van de fabriek zichtbaar”, vult Roger aan. “Het vuur verspreidde zich razendsnel, wat op zich niet hoefde te verbazen. Vernis en ander brandbaar materiaal was in die tijd in heel wat fabrieken aanwezig. Het was niet de eerste en zeker niet de laatste fabriek waar we zijn moeten gaan blussen, maar het was wel een van de meest imposante branden die ik ooit heb meegemaakt.”

