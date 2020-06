Zware BMW botst tegen geparkeerde auto’s en huisgevel, automobilist heeft te veel gedronken LSI

30 mei 2020

20u33

Bron: LSI 9 Izegem In Izegem is zaterdagavond rond kwart over zeven een BMW tegen twee geparkeerde wagens en de gevel van een woning beland. Twee inzittenden raakten gewond. De 40-jarige automobilist had te veel gedronken en speelde zijn rijbewijs voor 6 uren kwijt.

De BMW M550D kwam uit de Baronstraat en draaide links de Reperstraat richting centrumbrug in. Na het indraaien liep het mis. De wagen kwam aan de rechterkant van de weg tegen de geparkeerde Renault van Gwen Bregy terecht. Door de klap vloog die wagen tegen de Honda Jazz van Christel Vermeulen. Christel had net boodschappen voor haar moeder gedaan en bracht ze bij haar binnen. Gwen woont vlakbij. “Na het werk rond 15 uur had ik het voertuig hier geparkeerd”, vertelt ze. “De wagen is zwaar beschadigd. Ik heb hem nodig voor het werk, om mijn twee kinderen rond te voeren. Dit komt natuurlijk erg ongelegen.”

Na de botsing met de geparkeerde voertuigen knalde de BMW aan de andere kant van de weg tegen de deur en gevel van het huis van Peter Carton. “Ik was tien minuutjes voordien nog even met de kinderen naar het speelpleintje wat verderop vertrokken”, aldus Peter. “Plots belde mijn overbuurvrouw. De deur van de garage was nog maar één jaar oud.”

Twee inzittenden van de BMW M550D raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden. De BMW is zwaar beschadigd weggetakeld. Bestuurder Alexander V. (40) uit Izegem legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor 6 uren inleveren.