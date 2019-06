Zus organiseert sneukelwandeling om aan leukemie overleden Atreyu te herdenken: “Route met luxehapjes omdat hij graag lekker at”

Valentijn Dumoulein

11 juni 2019

09u17

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem IZEGEM Vijf jaar nadat Atreyu Bral zijn moedige strijd tegen leukemie verloor, organiseert zijn zus Kayleigh (22) een sneukelwandeling om hem te herdenken. De opbrengst gaat integraal naar Koester, het thuiszorgproject van het Kinderkankerfonds. “Dankzij hen hebben we nog heel wat mooie momenten met Atreyu gekend”, klinkt het.

De wereld van Eddy Bral en zijn vrouw Carine Vandorpe stortte op 7 april 2008 in, toen ze het harde verdict over de ziekte van hun zoon te horen kregen. “We hadden een afspraak in een klerenwinkel toen de dokter belde en het resultaat van het bloedonderzoek meedeelde”, vertelt het koppel. “Kort daarvoor had hij een verkoudheid, koorts en zag hij bleek en dus gingen we naar de huisarts. We dachten hoogstens aan wat ijzertekort, maar de ware diagnose sloeg in als een bom.”

Enorm sterke band

Het was de start van een lang en hobbelig parcours, waarbij Atreyu in de loop van zeven jaar na intensieve behandelingen twee keer genas, maar ook weer herviel. “De derde keer werd het hem fataal”, zucht zijn drie jaar jongere zus Kayleigh, met wie hij een enorm sterke band had. “We waren onafscheidelijk. Onze andere twee broers Aynsley en Cozy waren een pak ouder en dus was het bijna vanzelfsprekend dat ik en Atreyu meer met elkaar optrokken. We zaten in dezelfde lagere school en ik ging al snel met hem te voet mee. Hij droeg me toen zelfs vaak op zijn rug. Later, toen hij ziek was, kwam hij in een rolstoel terecht en dan was het mijn beurt om hem met zijn rolstoel op de bus te helpen. Zo hebben we elkaar letterlijk en figuurlijk duwtjes in de rug gegeven.”

Doordat Atreyu vaak in het ziekenhuis lag, moest hij gaandeweg ook een paar keer zijn schooljaar opnieuw doen. “Daardoor kwamen we op een gegeven moment in dezelfde klas te zitten”, vervolgde Kayleigh. “Het maakte onze band alleen nog maar hechter. Dankzij het Kinderkankerfonds en het project DeLIEving kreeg ik ook de kans om in het ziekenhuis in een warme, huiselijke sfeer mijn broer te bezoeken en er te spelen. Normaal is dat voor kinderen tot veertien jaar, maar zelfs toen ik ouder was, mocht ik er nog altijd binnen en daar ben ik hen dankbaar voor.”

Uitstap naar Ardennen

De opbrengst van de sneukelroute gaat naar Koester en daar is een speciale reden voor. “Dankzij hen konden we Atreyu op sommige momenten toch terug naar huis of tot bij ons halen. Ik herinner me nog een moment dat we met de hele familie in de Ardennen zaten. Atreyu moest bepaalde resultaten afwachten en die zouden bepalen of hij toch mocht langs komen. Dat duurde langer dan verwacht, maar met een paar dagen vertraging kreeg hij toch groen licht. Koester heeft toen de kosten op zich genomen om allemaal samen nog wat langer in de Ardennen te kunnen blijven.”

Op het einde volgde er nog een behandeling met experimentele medicatie, maar het mocht niet baten. Toen bleek dat Atreyu na zijn tweede terugval niet meer te genezen viel, deed Koester er alles aan om de jongen zijn laatste dagen thuis te laten doorbrengen. “Hij is toen in onze huiskamer gestorven toen ik mee op bed lag”, herinnert Kayleigh zich. “Hij is vredevol ingeslapen en heeft in de uren daarvoor nog op een waardevolle manier van iedereen afscheid kunnen nemen. Dat zal ons altijd bij blijven. Ook na Atreyu’s dood is Koester altijd kaartjes blijven sturen en konden we altijd bij hen terecht. Zoiets vergeet je niet.”

Atreyu’s strijd heeft nog een ander gevolg gehad. “Doordat ik veel tijd in het ziekenhuis doorbracht heb veel bijgeleerd van hoe het er achter de schermen aan toe gaat”, vertelt Kayleigh. “Daardoor heb ik oncologie gestuurd en nu ben ik bezig aan een extra studiejaar Sociaal Werk. Ik hoop later dan ook lotgenoten van mijn broer te kunnen helpen in hun strijd tegen de ziekte.”

In De Wulf

Kayleigh liet de naam van Atreyu ondertussen op haar arm tatoeëren, maar wil hem ook nog op een andere manier in herinnering brengen. “Atreyu hield van lekker eten”, verduidelijkt ze. “ In zijn laatste levensjaar konden we hem nog verrassen met een etentje bij In De Wulf van Kobe Desramaults. Hij is op 15 april 2014 overleden. Op 12 juli van dat jaar ging hij twintig jaar geworden zijn. Dat is nu vijf jaar geleden en daarom kwam ik op het idee om hem te herdenken met een sneukelwandeling. Niet zomaar met een appel of een koek onderweg, maar met luxe-hapjes en drankjes. Dat zou hij heel leuk gevonden hebben. De wandelroute slingert grotendeels door de Bosmolens en kent acht stops. Terug aan De Leest is er rond 18.30 uur nog een gratis optreden van de Australische electro- en danceband Loonaloop.

Praktische info

De sneukelroute vindt plaats op zondag 14 juli en start tussen 14 en 15 uur aan cultuurhuis De Leest in de Sint-Jorisstraat. Inschrijven kan voor 7 juli door kaarten te kopen in Eclips, de dagbladhandel van Carine in de Meensesteenweg 84 of te bellen naar 051/31.48.50. Kaaten kosten 16 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen. Overschrijven kan op het rekeningnummer BE75 0342 8904 9254 en dan zullen de kaarten de dag zelf klaar liggen.

Meer info en de route via www.facebook.com/koesterroute.

Het verhaal van Atreyu’s strijd tegen de ziekte, heeft vader Eddy hier neergeschreven.