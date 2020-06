Zuidkaai afgesloten door onstabiele kaaimuur Valentijn Dumoulein

19 juni 2020

15u18 3 Izegem De Zuidkaai is deels afgesloten door de slechte staat van de kaaimuur. Er zijn ernstige gebreken vastgesteld die op korte termijn verslechterd zijn. Uit verdere inspecties blijkt dat de kaaimuur in een grotere zone instabiel is.

Bij onderwaterinspecties stelde beheerder De Vlaamse Waterweg dat er grote defecten opgetreden zijn die bij eerdere inspecties nog niet aanwezig waren. “Mogelijk zijn er nog gebreken aanwezig die niet zichtbaar zijn. Dit analyseren we de komende dagen met spoed”, zegt Koen Menten van De Vlaamse Waterweg. “Doordat de stabiliteit van de kaaimuur recent en snel toegenomen is, zijn we genoodzaakt op korte termijn stappen te ondernemen. Na overleg met de stad en nabijgelegen bedrijven is de Zuidkaai deels afgezet en bereiden we de nodige herstellingswerken voor.”

Geen parking

De zone aan de kaaimuur is van aan de Vaartstraat tot aan het begin van het jaagpad niet toegankelijk. Ook de parkeerplaatsen zullen er een tijd niet toegankelijk zijn. De Zuidkaai blijft wel open voor het verkeer, al is de weg plaatselijk versmald ter hoogte van bedrijf Vanden Avenne om de kaaimuur zo min mogelijk te belasten. Zwaarder transport moet daarom omrijden via de Mandel- en Vredestraat. De bereikbaar van de losinstallaties wordt volgende week terug verzekerd door het voorzien van nieuwe buispalen die in het kanaal worden geplaatst. Zo kunnen schepen de instabiele muur vermijden en toch aanmeren. Normaal ging de Zuidkaai deze zomer een fietspad krijgen, maar die werken zijn nu uitgesteld.

In februari al trokken de burgemeesters van de steden en gemeentes langs het kanaal aan de alarmbel omdat de overheid te weinig geld ter beschikking stelt voor het herstel van de oevers een kaaien.