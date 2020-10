Zoveelste auto maakt schuiver op waterglad wegdek van afrit E403 VHS

01 oktober 2020

Eens te meer is donderdagmorgen, terwijl het wegdek er waterglad bij lag, een auto geslipt op de afrit van de E403 Roeselare-Rumbeke, in Izegem. Dat gebeurde kort voor 8 uur. De automobilist, die uit de richting van Kortrijk kwam, verloor de controle over het stuur. Zijn Renault Clio begon te slippen, raakte rechts naast de weg en botste zijdelings tegen een verlichtingspaal. De bestuurder bleef ongedeerd. De afrit bleef open voor het verkeer maar werd even afgesloten voor het takelen van de wagen. In het verleden gebeurden al vele tientallen gelijkaardige ongevallen op die plek.