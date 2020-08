Zonnebloemschool start schooljaar in nieuwe vestiging in Meiboomstraat Valentijn Dumoulein Lieven Samyn

27 augustus 2020

16u29 0 Izegem Bij de start van het nieuwe schooljaar nu dinsdag zal de Zonnebloemschool een nieuwe vestiging in de Meiboomstraat in gebruik nemen. De school voor bijzonder onderwijs kampte al langer met plaatsgebrek en palmt nu de vroegere gebouwen van het volwassenenonderwijs in.

De Zonnebloemschool beschikte voorheen over twee vestigingen: in de Slabbaardstraat-Noord kunnen kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben (het zogenaamde Type 9-onderwijs – nvdr.) terecht. Er is ook de afdeling in de Schoolstraat die een basisaanbod voor leerlingen van 6 tot 13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften heeft. “Die laatste afdeling deelden we met basisschool De Stadsparel’, vertelt directrice Lynn Moyaert. “Omdat we zelf al langer met plaatsgebrek kampen kregen we via de vzw Sint-Jozef en scholengroep Prizma de kans om de oude gebouwen van het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs in de Meiboomstraat in te palmen. Vanaf dinsdag starten we hier met onze zeven klassen voor het basisaanbod. Van de vrijgekomen plaats in de Schoolstraat zal De Stadsparel dankbaar gebruik maken. Het Type 9-aanbod blijft in de Slabbaardstraat, met uitzondering van twee nieuwe klassen die we in het gebouw in de Meiboomstraat zullen aanbrengen. De vraag blijft groter dan het aanbod en hiermee willen we er aan tegemoet komen.”

Geluidsdempende tegels

De school nam van de zomer dankbaar gebruik om de klassen te verhuizen, nieuw sanitair te voorzien en hier en daar opknapwerken uit te voeren. “Zo hebben we in de klaslokalen geluidsdempende tegels aan het plafond aangebracht om de akoestiek te verbeteren”, zegt de directrice. “Op de speelplaats komt ook een gloednieuwe zandbak met een speelelement dat van de oude locatie naar hier verhuist. In totaal kunnen hier vanaf dinsdag 107 leerlingen terecht.”

De KSA, die in het weekend enkele gebouwen op het domein inpalmt, verhuist ook. Ze blijven langs de Meensestraat, maar tegen 2022 trekken ze meer richting Meiboomstraat. Vanaf dan mogen ze er de oude turnzaal en klaslokalen boven de garages gebruiken.