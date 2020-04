Zomerse Zoektocht van De Leest nu al van start Valentijn Dumoulein

17 april 2020

12u19 0 Izegem De Zomerse Zoektocht van De Leest start dit jaar vroeger. “Normaal gezien gaat de zoektocht pas op 1 juli van start, maar door de bijzondere omstandigheden wordt de zoektocht nu al aangeboden. Het is trouwens een jubileumeditie, want het is al de tiende keer dat de zoektocht plaatsvindt”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

“Cultuurhuis, dienstencentrum en cultuurcafé De Leest sloegen de handen opnieuw in elkaar voor de organisatie. Het is opnieuw een toegankelijke zoektocht waarin zowel de amateur als de geoefende liefhebber zijn of haar gading kan vinden”, zegt Rik Bruwier. “Met een gedetailleerde wegbeschrijving komt de deelnemer langs een parcours van om en bij de acht kilometer om een reeks foto’s te lokaliseren en een aantal vragen op te lossen. Het cultuurhuis is telkens het startpunt van twee lussen van vier kilometer.”

“Aan de zoektocht kan individueel of in gezinsverband deelgenomen worden. We vragen expliciet om de voorgeschreven maatregelen op te volgen”, verduidelijkt schepen Himpe.

“In tegenstelling tot de voorbije jaren kan een deelnameformulier niet in De Leest afgehaald worden. Door de omstandigheden doen we een beroep op vier krantenwinkels voor de verkoop. Vanaf dinsdag 21 april kunnen geïnteresseerden terecht bij Eclips op de Bosmolens, De Kriebel in Kachtem, Kiosk Martine in Izegem of bij Papyrus in Emelgem. Een deelnameformulier kost zes euro en het ingevulde antwoordformulier moet ingeleverd worden voor 15 september in de brievenbus van De Leest om in aanmerking te komen voor een van de mooie prijzen.”