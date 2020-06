Zomerbar Kastello strijkt neer in park Ter Wallen: “Geen bonkende beats, enkel rustige sfeermuziek” Valentijn Dumoulein

25 juni 2020

12u29 7 Izegem Op kasteeldomein Ter Wallen in Izegem zwaait op vrijdag 26 juni zomerbar Kastello de deuren open. Gastheer Dieter Vanthournout en gastvrouw Laurence Vansteenkiste verwelkomen er iedereen die in een gezellig kader wil genieten van een hapje of een drankje. Als bonus kunnen alle bezoekers het vier hectare groot park, dat normaal niet toegankelijk is, eens ontdekken.

In het kasteel huist sinds vorig jaar een sfeervolle bed & breakfast, die Laurence runt. Door het coronavirus moest ook die enkele maanden dicht blijven, maar ondertussen zijn de eerste gasten er weer welkom. Omdat de meeste Belgen toch voor een vakantie in eigen land kiezen, besloten Laurence en haar vriend Dieter een pop-upzomerbar te openen. “We beschikken hier over een groene long in het centrum van Izegem die maar weinig mensen écht kennen”, zegt Dieter. “We vonden het ideaal om deze indrukwekkende locatie open te zetten en zo iedereen een vakantiegevoel dicht bij huis te laten ervaren. Zo is het idee voor zomerbar Kastello tot stand gekomen. Mensen kunnen hier in alle rust iets komen drinken en een wandeling in het vier hectare groot park maken. Het wordt geen plaats met bonkende beats, maar een gezellige locatie met wat rustige sfeermuziek.”

Strandstoelen

De zomerbar ligt achter het kasteel en zal plaats bieden aan 190 mensen. “We hebben daarvoor een terras in twee delen”, legt Laurence uit. “Op het ene deel zullen hoge stoelen en tafels staan, in het andere kun je in design tuinmeubelen zitten. Er is ook een deel met strandstoelen onder een boom met zicht op de vijver. Je kunt hier met twee komen genieten, maar evengoed met een groep van tien langskomen. De bediening gebeurt aan tafel en we zetten de bar zelf in het bijhuis, dat vroeger nog een feestzaaltje was. We stimuleren bezoekers wel om met de fiets langs te komen. De ingang ligt in de Kortrijksestraat en van daar kunnen ze doorfietsen naar een grote fietsparking aan de achterkant. Parkeren is in deze buurt niet makkelijk en dus raden we het af met de wagen te komen.”

Streekgebonden bieren

Op de kaart prijkt straks een ruim aanbod streekgebonden bieren, maar Kastello wil ook verrassen. “Iedere week staan er naast vijf vaste waardes twee vernieuwende cocktails op de kaart”, belooft Dieter. “Ook een verfrissend glas wijn of champagne behoort tot de mogelijkheden. Als kers op de taart kun je hier ook genieten van huisbereide tapas.”

Bezoekers kunnen er van 26 juni tot en met 6 september van woensdag tot en met zondag terecht. In de week openen de deuren om 15 uur, in het weekend om 11 uur. De bar sluit om 22 uur, behalve op zondag. Dan kan je er tot 21 uur terecht. Meer info op www.kastello.be.