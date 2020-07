Zomerbar Ibizegem moet naam veranderen naar Easygem Valentijn Dumoulein

17 juli 2020

08u43 1 Izegem Zomerbar Ibizegem mag die naam niet langer gebruiken en heet voortaan Easygem. De naam was reeds geregistreerd door iemand anders.

De zomerbar opende op vrijdag 10 juli de deuren bij Patjes Pub aan Event & Business Center Karizma in de Vijfwegenstraat. Broers Dominique en Gery Stove stopten samen met cafébaas Patrick Boudry alles in een tropisch kleedje en gaven de zomerbar de naam Ibizegem. “Omdat alles een beetje de Ibiza-sfeer uitademde was de naam vlug gevonden”, zegt Dominique. “Mijn verbazing was dan ook groot toen ik telefoon van een Antwerpenaar kreeg om te melden dat de naam Ibizegem reeds geregistreerd was. In samenspraak met onze advocaat heb ik er dan Ibiseghem – in de oude spellingswijze – van gemaakt, maar dat was niet naar de zin van de eigenaars van de naam Ibizegem. Ik kreeg een aangetekende brief met het bevel de naam te veranderen of ik zou een dwangsom van 500 euro per dag moeten betalen. Toen besloot ik daar niet verder energie in te stoppen en voor de nieuwe naam Easygem te kiezen. Op die manier is iedereen tevreden. Ik beschik wel nog over het internetdomein Ibizegem.be, maar daar staat enkel een flyer met wat basisinfo op”, besluit Dominique.