Zomerbar Den Hof pakt uit met coronaproof terrasconcerten Valentijn Dumoulein

16 juli 2020

16u36 1 Izegem Zomerbar Den Hof in het Blauwhuispark heeft toestemming gekregen van het stadsbestuur van Izegem om terrasconcerten te organiseren. Bezoekers moeten bij aankoop van een toegangsticket wel hun gegevens achterlaten voor de contact tracing.

“Ons eerste optreden vindt op dinsdag 21 juli plaats. De deuren openen om 19 uur en we verwelkomen Edje Ska en de Pilchards”, zegt Frederic Boulez, die Den Hof samen met Tom Sintobin uitbaat. “Om te voldoen aan de coronamaatregelen, mag je alleen binnen via de Gentseheerweg met een geldig polsbandje, dat je op voorhand voor vijf euro in Den Hof of praatcafé Koornmarkt kunt kopen. Er mogen maximum vierhonderd bezoekers binnen zijn en mondmaskers zijn verplicht en worden door ons voorzien. Elk ticket geeft ook recht op een gratis Filou of Kasteel Rouge-bier, waardoor je extra waar voor je geld krijgt.”

De ‘bubbel-chalets’ zijn die dag ook beschikbaar mits reservatie vooraf. De kostprijs bedraagt vijftig euro, zes gratis tickets inbegrepen. “In de rand wil ik ook melden dat de site onder camerabewaking staat”, gaat Frederic verder. “Tijdens de nacht van ons eerste weekend zijn we al geconfronteerd met een poging tot inbraak. Daarom staan er nu acht extra camera’s van het Izegemse bedrijf MATT-security.”

Naast de terrasconcerten op dinsdag is er op woensdagnamiddag kinderanimatie met Dippy & Doppy, zijn er mosselen of een koude schotel op zondag (mits reservatie) en een burger-foodtruck op zondagnamiddag.

Meer info op de Facebookpagina van Den Hof.