Zomeractiviteiten in museum Eperon d’Or VDI

10 juli 2019

16u33

Bron: VDI 0 Izegem De zomervakantie is officieel begonnen en stadsmuseum Eperon d’Or in de Prins Albertlaan 5 biedt weer een leuk pakket aan voor gezinnen met kinderen. Dit jaar zijn er ook drie smakelijke extraatjes in de maand augustus.

Elke zomer opnieuw verbergt Vlieg een schat ergens in Eperon d’Or. Om de schat te vinden, moet je deze keer verschillende ‘proefjes’ doen. En dat mag je gerust letterlijk nemen, want alles draait deze keer rond de smaakzin! Schatten Met Vlieg is er voor families met kinderen van 4 tot 12 jaar en dat in juli en augustus van dinsdag tot zondag van 10 tot 17.30 uur. Het museum is gesloten op maandag, de nationale feestdag 21 juli en Maria Hemelvaart op 15 augustus. Reserveren is niet nodig. De activiteit is gratis voor kinderen tot 11 jaar, kost 1 euro voor kinderen van 12 tot 25 jaar en 4 euro voor 65 +’ers met (klein)kinderen. Anderen betalen 6 euro.

Hapjes en sapjes

Op de drie laatste zondagen van augustus kan je je smaakpapillen extra testen en deelnemen aan een leuke workshop. Je maakt een mocktail en enkele hapjes met heerlijke streekproducten. Uiteraard kan je alles oppeuzelen ter plaatse. Bij mooi weer zal de binnenkoer van Eperon d’Or de werk- en eetplaats zijn. De workshops vinden plaats van 16 tot 17.30 uur. Deelnemen kost 8 euro per persoon. Inschrijven via www.eperondor.be is noodzakelijk.