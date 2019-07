Zomer vol terrasconcerten aan cultuurcafé De Leest Valentijn Dumoulein

09 juli 2019

13u20

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Het nieuwe cultuurseizoen begint pas in september, maar dat wil niet zeggen dat er in de zomer op de site van cultuurhuis De Leest aan de Sint-Jorisstraat niks te doen is. Zo pakt het cultuurcafé er uit met een reeks gezellige terrasconcerten.

Op woensdag 10 juli bijten Lode & Friends de spits af. Het gaat om Lodewijk De Decker, die tot een paar jaar geleden nog achter de toog van het cultuurcafé stond. Hij strijkt die avond terug neer uit Gent en nodigt muzikale vrienden uit om te grasduinen in het repertoire van zijn muzikale helden, van Gainsbourg en George Harisson tot Johny Turbo.

Muzikale diversiteit

Op zaterdag 13 juli komt de Izegemse punkband Retired Punx langs en een dag later kan je er Loonaloop aan het werk zien. Die Australische band komt langs in het kader van de Koesterroute die er dan start. Op woensdag 17 juli komt rockabilly coverband The Gambits naar het cultuurcafé en op woensdag 24 juli zijn de lokale muziekhelden The Basscats te gast met rock- en popnummers. Op woensdag 31 juli is er Bearfeet, een project van Hanne Pluvier en Toon Develtere. Hun muziek wordt gekenmerkt door akoestische gitaren en vocale harmonieën.

Van disco tot covers

In het kader van Dulle Dunderdag kan je op 1 augustus komen kijken naar Teddy Picker, een tributeband van Arctic Monkeys en op woensdag 7 augustus is The Special Style-band te gast met disco- en soulnummers. Op woensdag 14 augustus is er muziek van The Shagadeers met rockabilly-klassiekers en op woensdag 21 augustus komen De Wilfrieds & Moaten uit Ingelmunster langs met tijdloze nummers. De vakantie afsluiten gebeurt op 28 augustus met lokale band YIP.

De concerten starten telkens om 20 uur en zijn gratis.