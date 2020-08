Zitbanken ‘in nieuw jasje’ zetten vernieuwde erfgoedbank Midwest in de kijker Valentijn Dumoulein

31 augustus 2020

15u08 9 Izegem In de zeven gemeentes waar erfgoedcel TERF en projectvereniging BIE actief zijn kan je sinds kort enkele opvallende zitbanken in het straatbeeld spotten. Ze hebben een eigen brei- of haakwerkje gekregen en zitten letterlijk in een nieuw jasje. Het gaat om een stunt om de vernieuwde website van Erfgoedbank Midwest in de kijker te zetten.

De erfgoedcel hield in 2012 de erfgoeddatabank boven de doopvont. Mensen kunnen er zelf foto’s uit vervlogen tijden van hun eigen streek opladen. Op die manier ontstond de voorbije acht jaar een mooie collectie van liefst 25.000 objecten. “Het gaat om een digitale schatkamer die je het verleden van de regio laat ontdekken”, zegt Aline Verbeeck van TERF. “Je vindt er oude foto’s van alledag, maar evengoed prentkaarten van je woonplek, bidprentjes van overledenen, affiches van memorabele feesten of getuigenissen van verenigingen of jeugdbewegingen. Een gemotiveerde ploeg vrijwilligers digitaliseert alles, beschrijft het en voert dit in de databank in. Zo maken we het erfgoed voor het grote publiek toegankelijk en doorzoekbaar.”

Eigen fotoreeks

De website steekt nu dus in een nieuw jasje, heeft meer en beter zoekopties en het is zelfs mogelijk een eigen fotoreeks aan te maken en die met anderen te delen. BIE maakte al zelf enkele reeksen om te ontdekken, onder andere over ‘terug naar schooL’.

Blikvanger in het straatbeeld

Om de vernieuwde databank in de kijker te zetten, zijn er sinds kort veertien zitbanken in Staden, Hooglede, Izegem, Ingelmunster, Moorslede, Roeselare en Lichtervelde die ook in ‘een nieuw jasje zitten.” Met dank aan Kasper Verhelst van CC De Spil en zijn textielteam. “We werken normaal samen voor het sociaal-artistiek project Tuin Der Lusten, maar dat kan dit jaar door corona niet doorgaan”, zegt hij. “We gingen dan ook graag in op de uitnodiging van BIE om de zitbanken met brei- en naaiwerk in een nieuw jasje te stoppen.” Enkele van de ‘gepimpte’ zitbanken die je kan spotten staan aan stadsmuseum Eperon d’Or in Izegem, de kerken van Lichtervelde, Gits en Rumbeke, het Marktplein in Ingelmunster of de Stadenberg.

Op de lancering van de nieuwe webstek viel ook te horen dat Wingene vanaf 2021 in de samenwerking stapt en er dus acht gemeentes deel van zullen uitmaken.

Meer info op het vernieuwde www.erfgoedbankmidwest.be.