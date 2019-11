Zestiger onder invloed rijdt bijna in werfput VHS

08 november 2019

19u40 1 Izegem Een zestiger uit de Roeselaarsestraat in Izegem is vrijdagavond met zijn Opel Agila van de weg geraakt en is boven op een werfput gestrand.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet duidelijk. De wagen bleef steken boven de opgebroken stoep. Daaronder lag de aansluiting van de gastoevoer bloot, door de werken. Om zeker te zijn dat die niet geraakt was en er geen gevaar dreigde, vorderde de politie de brandweer voor een controle. De Opel Agila werd bij het takelen uit voorzorg opgetild om zeker geen schade te veroorzaken aan de gasleiding. De automobilist raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Omdat hij te veel gedronken had, speelde hij voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt.