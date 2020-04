Zestig procent Izegems stadsarchief al digitaal beschikbaar Valentijn Dumoulein

14 april 2020

10u21 0 Izegem Het online ter beschikking stellen van het Izegemse stadsarchief gaat ook dezer dagen onverminderd verder. Archiefschepen Kurt Himpe (N-VA) laat weten dat reeds zestig procent van de huidige inventaris is afgewerkt. Dat komt neer op 4.200 geïnventariseerde stukken.

In februari vorig jaar werd de online inventaris officieel in gebruik genomen. Daarvoor doet de stad een beroep op Probat, het Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen. “De huidige aanvulling betreft voornamelijk archiefstukken uit de periode 1850-1950, met dossiers over de steun van het hulp- en voedingscomité rond de Eerste Wereldoorlog, militiedossiers en dossiers over belastingen in Emelgem en Izegem. Ze waren in de eerste helft van de twintigste eeuw blijkbaar zeer inventief om belastingen te heffen, want er waren zelfs belastingen op balkons”, aldus Himpe.

De online inventaris is alvast een grote tijdsbesparing voor de onderzoekers. Via Probat kan je meteen ook de stukken opvragen en voor inzage laten klaarleggen in het stadsarchief. Uiteraard kan een inzage ook nog steeds aangevraagd worden via het online formulier op de website van de stad.

“In het historisch stadsarchief bevinden zich echte schatten”, zegt schepen Kurt Himpe. “Zo dook een origineel plan op uit 1883 van ‘Pax Intrantibus’, het oude deel van het stadhuis.