Zes maanden rijverbod voor trucker die de veroordelingen aan elkaar blijft rijgen: “Nochtans ben ik tot de jaren van verstand gekomen” VHS

05 augustus 2020

11u33 0 Izegem Dimitri D. (31) uit Izegem heeft geen prettig nieuws voor zijn werkgever. Hij moet zes maanden zijn truck aan de kant laten staan, wegens nog maar eens een veroordeling in de politierechtbank. D. reed 90 in zone 50. “Ik was gehaast omdat m’n meisje stond te wachten”, klonk het.

Op 23 januari van dit jaar werd Dimitri D. in de Prins Albertlaan in Izegem geflitst toen hij 90 kilometer per uur reed in een zone 50. “Maar 20 meter verder begint de zone 70”, probeerde de man zich nog te verweren. Waarop de politierechter opmerkte dat 90 in een zone 70 ook nog veel te snel is. “Ach, toen ik 30 werd, kwamen de jaren van verstand”, zegt D. “Ik was het beu om altijd maar te moeten betalen voor de dommigheden die ik uitstak. Gedaan ermee, was mijn plan. Alleen draaide dat begin dit jaar weer anders uit.”

Al 17 veroordelingen

De Izegemnaar is een vaste klant in de rechtbank. Hij werd al 17 keer veroordeeld, voor allerhande inbreuken. Vorig jaar was dat twee keer het geval. D. kreeg toen telkens zes maanden rijverbod waarvan vijf met uitstel. Maar ondanks die gunstmaatregelen ging de man dus opnieuw in de fout. “Ik had een date met een meisje die voor het eerst naar mijn huis zou komen, vlakbij de plaats waar ik geflitst werd. Maar ik had beloofd om 18 uur thuis te zijn en had een beetje vertraging. Om 18.05 uur werd ik geflitst.”

Fikse straf

De rechter hield zijn oordeel eerst nog wat in beraad maar op het einde van de zitting veroordeelde hij de Izegemnaar tot een rijverbod van negen maanden, waarvan drie met uitstel. D. mag dus zes maanden niet rijden. Hij moet bovendien ook een boete betalen van 800 euro. Als hij op termijn ooit z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Daarnaast moet hij ook met goed gevolg medische en psychologische proeven afleggen.