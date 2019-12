Zes maanden rijverbod na vierde keer rijden onder invloed LSI

10 december 2019

12u12

Bron: LSI 0 Izegem Een 50-jarige automobilist uit Izegem mag zes maanden niet met de auto rijden en heeft ook een boete van 3.200 euro gekregen. Het was al zijn vierde veroordeling voor rijden onder invloed.

Op 21 december 2018 werd P.V. aan de Noordkaai in Izegem betrapt op rijden onder invloed. Het meettoestel toonde 0,8 promille aan. Niet zo’n hoog alcoholgehalte, maar voor P.V. was het al de vierde keer dat hij betrapt werd. Volgens de wetsdokter heeft hij een alcoholprobleem. “Dat is ondertussen achter de rug, daar wordt hard aan gewerkt”, zei de advocaat van de Izegemnaar. De politierechter verklaarde hem voorlopig rij-ongeschikt en sprak een rijverbod van zes maanden uit. Daarna kan de situatie herbekeken worden, na advies van een dokter. Maar sowieso zal P.V. wel eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven moeten afleggen voor hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen.