Zes maanden cel voor man die vrouw tot twee keer toe verkracht heeft Alexander Haezebrouck

09 oktober 2019

16u38 1 Izegem Een 47-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan zes maanden effectief omdat hij een vrouw tot twee keer toe verkracht heeft.

De feiten dateren van half november en begin december 2017. Gwenny V. ging met de vrouw mee naar haar appartement. Daar nam hij haar gsm af, zodat ze niet om hulp zou kunnen roepen. Daarna misbruikte hij haar. “Ze moest zelfs in de slaapkamer plassen omdat ze niet naar het toilet mocht”, zei haar advocaat tijdens de pleidooien. De vrouw diende twee keer klacht in.

Volgens het parket waren er te weinig bewijzen om de zaak voor de rechtbank te slepen, waarna het de buitenvervolging vroeg. De raadkamer in Kortrijk besliste er anders over en verwees de zaak door naar de strafrechter. Daar vroeg het parket opnieuw om de man vrij te spreken wegens gebrek aan bewijs. De rechter vond toch dat er genoeg bewijs op tafel lag en veroordeelde de Izegemnaar, die zijn kat stuurde naar de rechtbank. Naast de celstraf moet hij ook een boete betalen van achthonderd euro, waarvan tweehonderd euro effectief en is hij vijf jaar ontzet uit zijn rechten.