Zes maanden cel met uitstel voor man die het stelen niet kan laten

Alexander Haezebrouck

03 maart 2020

17u32 0 Izegem Een 55-jarige man uit Izegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor enkele banale diefstallen. Die straf is vrij zwaar omdat de man vroeger al begeleiding kreeg om het stelen af te leren. “Maar ik kan het niet laten”, zegt hij.

In december 2018 werd M.V. gesnapt op de oprit van een woning in Izegem. Daar stond een portier van een wagen open. “Ik was op zoek naar een pomp om de lekke band van mijn fiets op te blazen”, beweerde hij tegen de politie. In februari 2019 werd M.V. opgemerkt in de gebouwen van vzw saMENSpel in de Ommegangstraat in Izegem. Hij was er iets aan het drinken en verklaarde dat hij was binnen geraakt met een sleutel die verloren was gegaan. Twee maanden later werd hij weer gesnapt toen hij de portefeuille van iemand had achtergehouden. In dezelfde periode stal hij ook 26 euro uit de kassa van het Dorpshuis in Emelgem. De man ontkende dat wel, maar alles wees in zijn richting. V. maakte zich ook schuldig aan de diefstal van etenswaren in de gebouwen van De Lochting en het Lidl-warenhuis in de Krekelmotestraat in Izegem. Daar was hij zogezegd vergeten te betalen. Naast de celstraf moet de man ook een boete van vierhonderd euro betalen en moet hij zich laten begeleiden voor zijn probleem.