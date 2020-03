Zaterdagavond in coronatijden? Skyline zorgt met online DJ-sessie dat je toch kan feesten Valentijn Dumoulein

21 maart 2020

16u26 0 Izegem Nu we met z’n allen in ons kot moeten blijven betekent dat niet dat we ons zaterdagse danspasje niet meer kunnen wagen. Technologiebedrijf Skyline Communications zendt zaterdag 21 maart om 7 uur immers een livesessie van DJ Brecht uit.

Het is al het tweede Izegemse initiatief in korte tijd. Vrijdagavond zorgde DJ Bert Deplae nog voor een DJ-set in de Stuivenbergstraat. Zaterdagavond zal de muziek van DJ Brecht, een werknemer van Skyline Communications komen. Hij zal vanuit de Event Space van Skyline Park live een sessie streamen die iedereen via deze link kan volgen. Wie mee wil dansen, kan om 19 uur hier alles mee volgen. Voor de gelegenheid is het evenement omgedoopt tot Safe Rave livestream.