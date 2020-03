Woonzorgcentrum plaatst ‘babbelbox’ voor senioren die contact met familie willen Valentijn Dumoulein

24 maart 2020

14u57 2 Izegem Om senioren toch de mogelijkheid te geven hun familie in deze moeilijke tijden te zien heeft woonzorgcentrum De Plataan een ‘babbelbox’ geplaatst. In het lokaaltje kunnen ze plaatsnemen, terwjil er via plexiglas de mogelijkheid is de familieleden te zien.

Tot nu toe waren mensen aangewezen op buiten aan het raam staan, een briefje achterlaten of via internet contact te maken. “Met onze ‘babbelbox’ willen we het contact met familie iets comfortabeler laten verlopen”, zegt zorgschepen Ann Van Essche (CD&V). “Het gaat om een lokaaltje van 10 m² met houten wanden dat van buiten toegankelijk is via een schuifraam. In de wand is een grote plexiplaat verwerkt. Er is een deur die toegang geeft tot het atrium waar de babbelbox staat, maar die blijft gesloten. Bedoeling is dat onze inwoners zo de kans krijgen om toch bezoek te ontvangen, zonder fysiek contact of besmettingsrisico, wel met visueel en verbaal contact.”

Extra’s

Per dag komt een andere afdeling aan de beurt. “Het gaat om korte bezoekjes van tien minuten”, zegt de schepen. “Maandag konden de eerste bezoeken doorgaan en het systeem wordt zeker geapprecieerd. Verder krijgen de inwoners vanuit de animatie en keuken iets extra’s, van een wandeling in een afgesloten tuin tot zitten in de zon of pannenkoeken in de namiddag. Tot slot willen we alle kinderen oproepen om tekeningen te maken en die te komen bussen in alle Izegemse woonzorgcentra.”