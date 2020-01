Woelige 100 dagen-nacht met luidere bommetjes VDI/CDR

11u29 1 Izegem Het ging er afgelopen nacht luid aan toe in Izegem. Verschillende inwoners maakten melding van nachtlawaai, afkomstig van voetzoekers en bommetjes die 100-dagen-deelnemers afgestoken hadden. Ook op de Grote Markt ging het er na 2 uur woelig aan toe.

Hoewel er naast een verbod op vetstiften en kleurenpoeder ook een verbod op voetzoekers gold, waren er de voorbije nacht toch heel wat meldingen van in het Izegemse. Carl Vyncke van de politiezone Riho bevestigt dat het een woelige nacht was; “We hadden er nog meer werk dan in Roeselare. Zeker rond en na 2 uur. Er kwamen heel veel meldingen binnen en we moesten verschillende keren tussenkomen. Dit ter hoogte van café ’t Vlaams Huis waar we ook verschillende vaststellingen deden.”

Cafébaas Thomas Vandenberghe bevestigt dat er op de Grote Markt meer lawaai was dan anders. “Dit jaar hadden we geen last van het gooien van bloem of eieren, dus op dat vlak bleef het vrij rustig, al viel het me wel op dat de studenten steeds luidere bommetjes gebruiken. De voetzoekers die ze afstaken worden steeds zwaarder en dat levert natuurlijk overlast op. De politie hield gelukkig een oogje in het zeil en kwam tussen waar nodig. Na 2 uur kwamen er ook wat Roeselaarse studenten bij die wat amok maakten. Zij kwamen naar hier afgezakt, omdat in hun stad de cafés om twee uur dicht moesten. Na een interventie van de politie keerde de rust echter vlug terug.”