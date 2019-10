Witte gevel beklad: boze ex verdachte nummer 1 LSI

Bron: LSI 0 Izegem In de Ommegangstraat in Izegem is in de nacht van vrijdag op zaterdag de witte gevel van de woning van Daphe Surmont (28) beklad. Ze verdenkt haar ex-vriend en diende klacht in bij de politie. “Dit moet stoppen”, vindt ze.

Op 2 september sprong de relatie tussen Daphne en haar vriend, ook uit Izegem, af. “Sindsdien stuurt hij me dreigberichten, volgt me, dringt de tuin binnen, kruipt op het dak, komt ’s nachts op deuren en ramen bonken, slingert verwijten in het rond,…”, vertelt Daphne. “Ik diende al verschillende klachten in maar tot nu zonder resultaat.” Ze schrok zich zaterdagochtend een hoedje toen ze haar woning verliet. De witte gevel is met zwarte verf uit een spuitbus volledig beklad. “Op de ruit stond het woord ‘hoer’”, aldus Daphne. “Samen met mijn zus ging ik meteen aan de slag om de ruit af te wassen. Er wonen hier kinderen in de buurt en alle passanten kijken zich de ogen uit.” De Ommegangstraat ligt in het centrum van de stad, vlakbij het ziekenhuis. Op zaterdag is het ook marktdag in Izegem en dus druk.

Het scheldwoord op de ruit kon wonderwel afgekuist worden maar de gevel en de voordeur opnieuw proper krijgen zal meer voeten in de aarde hebben. “Er zal niets anders opzitten dan de gevel opnieuw te schilderen”, vreest Daphne. “Ik denk dat mijn ex zijn woede op de gevel koelt omdat hij die afgelopen zomer zelf in het wit heeft geschilderd. Hij dreigde er al mee het te doen. Nu voegde hij de daad bij het woord. Maar dit moet stoppen. Ik denk er ernstig over na te verhuizen.”