Willem zoekt acteurs voor zijn eerste musical Valentijn Dumoulein

02 juli 2019

13u17

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Izegem Willem Dekiere (25) staat al twaalf jaar op de planken als (musical)acteur en zanger, maar nu wil hij ook eens de andere kant van het vak leren kennen en zelf een musical regisseren. Hij krijgt daarbij de hulp van de Lichterveldse Stephanie Caset van Podium C. Op 8 juli is er een auditie met de bedoeling dertien acteurs te vinden.

Kachtemnaar Willem stond reeds in heel wat stukken op het podium, van ‘Jan zonder Vrees’ en ‘Hello Dolly’ tot het vorig jaar opgevoerde ‘The Sound of Music’. “Ik droom er echter al langer van om eens zelf een voorstelling te regisseren”, vertelt hij. “Eerst dacht ik aan een concert en dan een theaterstuk, maar uiteindelijk heb ik beslist om voor een musical te gaan. Na wat zoeken kwam ik uit op een bewerking van ‘Avenue Q’, een bekroonde musical die het verhaal vertelt van een jongeman die net afstudeerde en een dak boven zijn hoofd zoekt. Hij komt in Avenue Q terecht, een gezellige straat met nog gezelligere mensen. Daar gaat hij op zoek naar zijn levensdoel. Thema’s als vriendschap, liefde, geld en verleidingen komen aan bod. Het wordt geen drama. Het gaat om een komische benadering.”

Podium C.

Om alles in goede banen te leiden kan Willem een beroep doen op Stephanie Caset uit Lichtervelde, die met Podium C. een vereniging heeft die tot doel heeft creatievelingen te verenigen en de krachten te bundelen. “Het is immers niet evident om als nieuweling in deze wereld te starten”, beseft Willem. “Stephanie heeft heel wat ervaring. Ze neemt het organisatorische luik en logistieke luik op zich en ik kan me op het regisseren focussen. Ze zal me ook met de nodige tips bijstaan.”

Acteurs en muzikanten gezocht

Op maandag 8 juli is er op een nog nader te bepalen locatie een eerste auditiedag. Wie interesse heeft, kan mailen naar willemdekiere20@hotmail.com. Wie dan niet kan, kan later nog op een tweede auditie terecht. “We zijn op zoek naar dertien acteurs die de cast zullen vormen. “We houden het bij een selecte groep, zodat iedereen nauw met elkaar in contact staat en er makkelijk vriendschappen kunnen groeien. Ervaring of een (theater)opleiding is mooi meegenomen, maar is zeker geen must. Wie enthousiasme uitstraalt en durft experimenteren is bij ons zeker welkom. We willen samen iets bereiken en grenzen verleggen. Verder zoeken we ook vijf muzikanten: een gitarist, bassist, pianist, drummer en klarinetspeler of saxofonist. We zoeken acteurs tussen de 13 en 50 jaar en zullen tijdens de repetities ook workshops geven.”

Locatie nog geheim

Willem mikt met de opvoering van ‘Avenue Q’ op maart volgend jaar. De voorstellingen zullen in Lichtervelde doorgaan. “Op een locatie die ik nog even geheim wil houden, maar die fantastisch is. Het stuk speelt zich oorspronkelijk in een buitenwijk van New York af en de locatie weerspiegelt die sfeer perfect.”