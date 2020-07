Wijn- en tapasbar La Talpa opent in voormalig café De Mol Valentijn Dumoulein

03 juli 2020

13u03 1 Izegem In het voormalige café De Mol in de Molstraat opent op zaterdag 4 juli de nieuwe wijn- en tapasbar La Talpa. Gastvrouw Marianne Lambrecht uit Tielt kocht het pand en krijgt hulp van haar zoon Bjarne Samyn en zijn vriendin Charlotte Vander Stichele.

La Talpa betekent ‘de mol’ in het Italiaans en daarmee is meteen de link met het verleden van de zaak en de gelijknamige wijk gelegd. “Ik baatte vroeger een kinderwinkel in Tielt uit en ben ook nog actief in tuinaanlegbedrijf All-in Garden in Wingene, maar ik wilde al langer iets doen met mijn passie voor zuiderse landen”, vertelt ze. “Aanvankelijk speelde ik met het idee een bed & breakfast in het buitenland te openen, maar uiteindelijk leek me dat toch te drastisch. Ik ben voor dat project door heel wat zuiderse landen gereisd en zo heb ik er mijn hart nog meer aan verloren. Toen ben ik gaan nadenken hoe ik dat gevoel in eigen land zou kunnen oproepen en wijn- en tapasbar La Talpa is daar het antwoord op.”

Zowel de inkleding als wat er op je bord verschijnt, moet volgens Marianne aan een zuiderse vakantie doen denken. “Voor het culinaire aspect kunnen we rekenen op kok Stefaan Vanoverbeke, voormalig eigenaar van restaurant Norda in Tielt. We hebben een uitgebreid assortiment zuiderse tapas. Foodsharing staat centraal en je kunt hier zeker genoeg eten voor een lekkere maaltijd. Daarnaast hebben we ook een uitmuntende selectie wijnen.”

La Talpa heeft ook een gezellig terras. De zaak is open op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 17 uur. Op zondag kan je er ook terecht van 10.30 tot 14 uur en vanaf 17 uur. Meer info op www.latalpa.be.