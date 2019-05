Wie organiseert evenement in Skyline-toren? VDI

24 mei 2019

12u27

Bron: VDI 0 Izegem IT-bedrijf Skyline Communications is bijna klaar met de bouw van zijn nieuwe kantoortoren, die Skyline Park zal heten. Naast ruimte voor eigen personeel is er ook heel veel werkplaats voor onder andere startende ondernemers. Op de bovenste verdieping komt een evenementenruimte en auditorium met een mooi zicht op de stad. Via een wedstrijd is het nu mogelijk de eerste te zijn die daar een evenement mag organiseren.

Om de afwerking en ingebruikname van Skyline Park in de verf te zetten, pakt het bedrijf uit met een originele wedstrijd via Facebook. Wie in een commentaar op hun post vertelt wat ze graag willen organiseren en waarom deze locatie daarvoor de ideale plek is, maakt kans op gratis gebruik van de ruimte voor de uitwerking van dat idee. De volledige bovenste verdieping van de nieuwe kantoortoren werd ontworpen als evenementenruimte en bestaat uit een volledig inrichtbare grote open zaal met een capaciteit tot 200 personen, een barruimte met toegang tot een buitenterras en een ultramoderne lounge op 44 meter hoogte.

“Een evenement draait in de eerste plaats om de belevenis en daarbij speelt de locatie een cruciale rol”, zegt Ben Vandenberghe, die naast zijn broers Frederik en Bert een van de bezielers is van Skyline Park. “Onze unieke en inspirerende Event Space is gelegen op 40 meter hoogte en heeft een fenomenaal uitzicht over de wijde omgeving. Ieder evenement dat hier zal plaatsvinden, creëert op die manier al een ultieme ervaring die de gasten nooit zullen vergeten.”

Met de actie wil Skyline Park aantonen dat het een plaats kan bieden voor culturele evenementen, tentoonstellingen, vernissages, politieke debatten, workshops, enzovoort. “Iedereen mag deelnemen aan deze wedstrijd”, benadrukt Jonas Vandendriessche van Skyline Park. “Wij kijken vooral naar de originaliteit van de ideeën en die kunnen uiteraard ook van een groep vrienden of van een vereniging komen. Het concept dat ons het meest weet te overtuigen, krijgt van ons de zaal gratis voor één dag. Hoogtechnologische audiovisuele apparatuur, meubilair, volledig aangeklede bars; alles is aanwezig. Hierdoor kunnen organisatoren een grote kost uitsparen. Op die manier hopen we dus de meest wilde ideeën naar boven te halen die anders nooit zouden worden uitgevoerd omwille van het budgettaire risico. Want ook dat is een stukje ondernemerschap stimuleren.”

Voor meer info en om deel te nemen, surf je naar de Facebookpagina van Skyline Park:www.facebook.com/SkylineParkIzegem