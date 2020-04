Wie in coronatijden woning bij Dewaele wil verkopen, krijgt tegoedbon voor lokale handelaars Valentijn Dumoulein

14 april 2020

12u11 0 Izegem Ook bij Dewaele Vastgoedgroep moeten ze in coronatijden origineel uit de hoek komen. Nu de immosector zo goed als stil ligt, wil ze toch niet wachten met het steunen van de lokale economie. Wie bij hen aanklopt met een opdracht voor de verkoop van een woning, krijgt een waardebon van 250 euro om bij lokale handelaars te spenderen.

De coronamaatregelen hebben de vastgoedmarkt stilgelegd, gezien plaatsbezoeken en plaatsbeschrijvingen momenteel niet mogelijk zijn. De verkoop en verhuur van huizen is dan ook met een derde gedaald sinds de maatregelen van kracht zijn en zal vermoedelijk nog 80 à 90% verder dalen. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer van notarisfederatie Fednot. Hoewel het langetermijneffect van de coronacrisis op de vastgoedsector een vraagteken blijft, gelooft Dewaele Vastgoedgroep er sterk in dat er niet mag gewacht worden met het steunen van de lokale economie. “Daarom lanceren we een initiatief waarbij elke klant die een opdracht afsluit voor de verkoop van zijn woning, appartement, bouwgrond of commercieel vastgoed beloond wordt met een waardebon van 250 euro”, vertelt zaakvoerder Filip Dewaele. “Die kunnen ze dan spenderen bij lokale handelaars. Het doel: de lokale economie draaiende houden en lokale handelaars een hart onder de riem steken. We beloven in elke stad waar we lokaal verankerd zijn stadsbonnen ter waarde van 250 euro aan te kopen.”