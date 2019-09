Wie heeft Pekkertje gestolen? LSI

24 september 2019

17u08

Bron: LSI 0 Izegem Het beeldje van de Pekker, het symbool bij uitstek van de stad Izegem, is van haar sokkel op de hoek van de Gentse- en Marktstraat verdwenen. De verdwijning bleef wellicht enkele weken of maanden onopgemerkt door de werken in de buurt. Het stadsbestuur diende nu wel klacht in tegen onbekenden.

Het pekkersbeeldje aan het begin van de Markstraat is eigenlijk het kleine broertje van De Pekker die sinds 1989 op de Grote Markt prijkt. Beide bronzen beelden zijn van de hand van Marc Claerhout. De Pekker is hét symbool van de stad. Het verwijst naar de borstel- en schoennijverheid. Vroeger werden de zolen aan de schoenen gelijmd en vastgesnoerd met door pek doordrongen rijgkoorden. Ook de borstelharen werden in de gaten in het houten blokje vastgezet met hete pek.

Het kleine Pekkersbeeld verdween eind 2017 al eens uit het straatbeeld maar dat was om schade door wegenwerken in de buurt te vermijden. Enige tijd later keerde het terug op haar sokkel maar daar is het nu opnieuw verdwenen. “Hoe lang al, dat weten we niet precies”, aldus schepen van cultuur Kurt Himpe (N-VA). “Velen dachten waarschijnlijk dat het in het kader van de werken opnieuw was weggenomen. Maar navraag bij de technische dienst en aannemers leert dat dit niet het geval is. Enige conclusie: het beeld is gestolen. Jammer voor de inspanningen die geleverd worden om wat kunst in het straatbeeld te krijgen.”

Wie weet waar de kleine Pekker zich bevindt, kan terecht bij het stadsbestuur, de politie van de zone Riho of kan het beeldje gewoon opnieuw op haar plaatsje zetten.